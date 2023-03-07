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Сі Цзіньпін звинуватив США в утисках Китаю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сі Цзіньпін звинуватив США в утисках Китаю
Сі Цзіньпін
фото: DW

Своєю критикою Цзіньпін намагається перекласти на Захід провину за власну політику, яка послабила економіку його країни

Сполучені Штати Америки разом із партнерами чинять всебічний тиск та проводять так звану кампанію з придушення Китаю. Таку критику висловив китайський лідер Сі Цзіньпін на сесії Всекитайських зборів народних представників, пише The Wall Street Journal.

«Західні країни на чолі зі США впроваджують проти нас всебічне стримування, оточення та придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни», – виголосив очільник Китаю.

Як зазначило видання, звинувачуючи Вашингтон у термінах холодної війни, китайський лідер, схоже, вирішив використати націоналістичну риторику, властиву чиновникам нижчого рангу та державним ЗМІ.

Таким чином Цзіньпін намагається перекласти на Захід провину за власну політику, включаючи жорсткі заходи боротьби з коронавірусом і тиск на технологічні компанії, що послабило економіку країни.

Водночас він закликав бізнесменів прагнути до збагачення з почуттям відповідальності, справедливості та співчуття.

«Найближчим часом ризики і виклики, з якими ми стикаємося, тільки зростатимуть і посилюватимуться», – заявив Цзіньпін.

WSJ додає, що раніше лідер Китаю не вдавався до прямої критики США у публічних виступах.

Нагадаємо, що Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

Крім того, Європейський союз може відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії.  

Як відомо, КНР пронує мир Україні та допомогу Росії: про що свідчать останні заяви Китаю та чи варто хвилюватися.

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Теги: Сі Цзіньпін Китай США

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