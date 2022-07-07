США позбавлять Афганістан важливого статусу

У США залишаться 18 основних союзників, що не входять до НАТО

Президент США Джо Байден має намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза НАТО. Про це він повідомив Конгрес, інформує пресслужба Білого дому.

У заяві, яку Байден направив Конгресу, йдеться, що він має намір «скасувати включення Афганістану в число основних союзників».

У 2012 році Штати назвали Афганістан основним союзником поза НАТО, що відкрило шлях для підтримки оборонних і економічних відносин двох країн.

На відміну від союзників США по НАТО, пов'язаних один із одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, що не входить в НАТО, не має гарантій взаємного захисту. Він має право на отримання кредитів, а також є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. Крім того, приватні компанії з цієї країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт або капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

Статус союзника дав Афганістану право на отримання військового вишколу і допомоги, включаючи прискорений продаж і оренду військової техніки навіть після того, як війська НАТО покинули країну.

За даними Державного департаменту, з анулюванням статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, що не входять до НАТО. Це – Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс.

Як повідомлялося, 5 липня на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану.