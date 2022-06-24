Шойгу пригрозив Казахстану талібською загрозою

Делегація казахстанського міноборони прилетіла до Москви, щоб почути від Шойгу про напружену ситуацію у Афганістані, яка загрожує усьому регіону

Росія натякнула, що у Казахстану та інших країн регіону будуть проблеми із Афганістаном

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирішив залякати свого казахстанського колегу талібами. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Під час зустрічі із міністром оборони Казахстану Русланом Жаксиликовим Шойгу наголосив на «напруженій, серйозній» ситуації в Афганістані, де 2021 року владу захопили бойовики руху «Талібан». Очільник російського військового відомства заявив про «наростання усіх тих ризиків, про які ми говорили» та «деградацію усього того, що залишили наші американські колеги».

У розмові із Жаксиликовим Шойгу згадав про міжнародний тероризм у Афганістані. Крім того, російський міністр дорікнув американцям, які залишили у Афганістані «велику кількість зброї» – і тепер вона, мовляв, потрапила «не в найкращі руки».

Переговори двох міністрів передують засіданню Ради міністрів оборони країн СНД та зустрічі очільників військових відомств країн Центральної Азії (у цьому регіоні, який межує із Афганістаном, розташовані три із шести членів підконтрольного Росії військового блоку ОДКБ).

Нагадаємо, що в останні дні між Росією та Казахстаном розгорнулася невеличка холодна війна. Все почалося із заяви президента середньоазійської країни Касим-Жомарта Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тоді Токаєв у присутності Володимира Путіна пояснив, що не планує визнавати «квазідержави ДНР та ЛНР».

Крім того, Токаєв дорікнув провладним російським медійникам у антиказахській пропаганді.

Після заяви Касим-Жомарта Токаєва Росія знизила темпи відвантаження казахської нафти.

У відповідь Казахстан заблокував 1700 вагонів з російським вугіллям.

Додамо, що Росія встановила робочі контакти з бойовиками радикального руху «Талібан» ще у серпні минулого року, після того, як вони захопило контроль над усією територією Афганістану.

Тоді міністерство закордонних справ Росії заявляло, що ситуація в Кабулі та інших містах Афганістану загалом стабілізується, а таліби, мовляв, приступили до наведення громадського порядку.