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    Політика

    Афганістан обстріляв територію країни-сусідки

    В Узбекистані заявили про обстріл свого прикордонного міста з боку сусідньої країни - Афганістан обстріляв територію країни-сусідки
    В Узбекистані заявили про обстріл свого прикордонного міста з боку сусідньої країни

    В Узбекистан прилетіли реактивні снаряди

    У вівторок, 5 липня, на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану. Про це повідомили у МЗС цієї пострадянської країни.

    Інцидент трапився близько 16 години за місцевим часом.

    «Необхідно відзначити, що при падінні снарядів вибухів не сталося, внаслідок чого людських жертв і руйнувань немає», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві зазначили лише, що завдано незначної шкоди чотирьом приватним будинкам у місті Термез. П’ятий снаряд виявлено на футбольному полі. Усі вибухонебезпечні предмети знешкодив підрозділ саперів.

    Компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту.

    Нагадаємо, днями в Узбекистані спалахнули протести: влада повідомила про тисячі постраждалих.

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    Теги: МЗС росія окупанти війна Афганістан обстріл Узбекистан Україна окупація #stoprussia
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    Афганістан обстріляв територію країни-сусідки