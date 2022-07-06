Афганістан обстріляв територію країни-сусідки

В Узбекистані заявили про обстріл свого прикордонного міста з боку сусідньої країни

В Узбекистан прилетіли реактивні снаряди

У вівторок, 5 липня, на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану. Про це повідомили у МЗС цієї пострадянської країни.

Інцидент трапився близько 16 години за місцевим часом.

«Необхідно відзначити, що при падінні снарядів вибухів не сталося, внаслідок чого людських жертв і руйнувань немає», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили лише, що завдано незначної шкоди чотирьом приватним будинкам у місті Термез. П’ятий снаряд виявлено на футбольному полі. Усі вибухонебезпечні предмети знешкодив підрозділ саперів.

Компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту.

Нагадаємо, днями в Узбекистані спалахнули протести: влада повідомила про тисячі постраждалих.

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