Афганістан обстріляв територію країни-сусідки
В Узбекистан прилетіли реактивні снаряди
У вівторок, 5 липня, на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану. Про це повідомили у МЗС цієї пострадянської країни.
Інцидент трапився близько 16 години за місцевим часом.
«Необхідно відзначити, що при падінні снарядів вибухів не сталося, внаслідок чого людських жертв і руйнувань немає», – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили лише, що завдано незначної шкоди чотирьом приватним будинкам у місті Термез. П’ятий снаряд виявлено на футбольному полі. Усі вибухонебезпечні предмети знешкодив підрозділ саперів.
Компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту.
Нагадаємо, днями в Узбекистані спалахнули протести: влада повідомила про тисячі постраждалих.