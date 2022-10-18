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США пришвидшать темпи надання $4,5 млрд для України

Юрій Лящук
glavcom.ua
США пришвидшать темпи надання $4,5 млрд для України
Ведеться прискорена робота над виділенням коштів Україні
фото з відкритих джерел

Вашингтон підтримує спротив Києва незаконній агресії Росії

Сполучені Штати Америки у прискореному темпі працюють над виділенням $4,5 млрд для України. Про це повідомляє Мінфін США.

Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен за підсумками віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, Вашингтон підтримує спротив Києва незаконній агресії Росії. А також зазначила, що ведеться прискорена робота над виділенням $4,5 млрд у рамках нещодавно затвердженої бюджетної підтримки обсягом до $13 млрд у вигляді грантів.

«Єллен визнала значні потреби України у фінансуванні наступного року для найважливіших державних послуг та термінових проектів відновлення. Вона також наголосила на необхідності інклюзивної координації між міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні розпочати відновлення», – йдеться у повідомленні.

До відома, найближчим днями Україна отримає сотні станцій активних перешкод для протидії іранським дронам, якими атакує Росія. Як повідомлялося, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну

Нагадаємо, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: США Україна війна

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