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Генерал США пояснив, чому РФ використовує іранські дрони

Зиновій Свереда
glavcom.ua
Генерал США пояснив, чому РФ використовує іранські дрони
РФ отримає некеровані іранські ракети для терору українців
фото з відкритих джерел

Гертлінг: «Армія пана Путіна зараз порожня»

Росія атакує територію України іранськими дронами-камікадзе, бо окупантам не вистачає техніки та особового складу для протистояння з ЗСУ. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Гертлінг в коментарі виданню CNN.

«Армія пана Путіна зараз порожня. Вони не прийшли на цю війну порожніми, але зараз вони порожні, як з точки зору обладнання, так і все більше з точки зору особового складу. Настільки, що їм доводиться звертатися до інших країн, до Ірану за безпілотниками «Шахед-136», а тепер і за ракетами, щоб замінити систему, яка тільки що була виснажена», – заявив Гертлінг.

За словами генерал-лейтенанта, РФ отримає некеровані іранські ракети. Вони будуть використовуватися в якості зброї терору, тобто для обстрілів мирного населення. «Більшість ракет,  що Росія отримає від Ірану, будуть некерованими, вони будуть зброєю терору, яку пан Путін вже застосовував проти українських громадян», – сказав Гертлінг.

До відома, найближчим днями Україна отримає сотні станцій активних перешкод для протидії іранським дронам, якими атакує Росія. Як повідомлялося, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

Нагадаємо, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Теги: Україна обстріл армія путін США Міноборони населення росія війна

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