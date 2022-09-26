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Стрілянина у російській школі: з’явилися нові деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стрілянина у російській школі: з’явилися нові деталі
За попередніми даними, у стрільця було два травматичні пістолети, перероблені під бойові набої
Риа новости

Підозрюваний у вбивстві перебував на обліку в психіатра

Мешканець Іжевська, який, ймовірно, влаштував стрілянину в школі в Росії, перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. Про це повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов, передають росЗМІ.

«Нам уже відоме ім’я людини, яка це зробила. Це Казанцев Артем, мешканець Іжевська. Ми знаємо, що він перебував на обліку в психоневрологічному диспансері», – розповів Бречалов.

У Росії заявили, що стрілок дотримувався нацистської ідеології, тому що на одязі була нацистська символіка.

Також відомо, що підозрюваний не стояв на обліку в Росгвардії як власник зброї. За попередніми даними, у стрільця було два травматичні пістолети, перероблені під бойові набої.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, у російському місті Іжевськ сталася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час уроку.

Нападником був 34-річний місцевий мешканець Артем Казанцев. Він був випускником цієї школи. Наразі відомо про 13 загиблих внаслідок атаки, значна частина з них – діти. 

Росіяни вже знайшли у цьому інциденті «український слід».

Теги: росія школа вбивство стрілянина

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