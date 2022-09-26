Стрілянина в школі РФ: росіяни знайшли «український слід»

Спільнота RAMP нібито заявила про свою відповідальність за розстріл дітей у російському Іжевську

Російська пропаганда вже знайшла винних у стрілянині в школі у місті Іжевськ. Організація RAMP (Russian amoral murder portrait), яка веде канал у Telegram, присвячений шутингу, майже одразу після стрілянини заявила про свою відповідальність за цей злочин.

«RAMP бере на себе відповідальність за убитих в іжевській школі», – йдеться у повідомленні у Telegram організації.

Наразі основний канал спільноти заблокований у Telegram, резервний канал під назвою RAMP 2.0, на якому і оприлюднено повідомлення, був створений нещодавно.

Спільнота RAMP, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, нібито ще з вересня надсилала повідомлення про фальшиве мінування в школах по всій Росії та на Донбасі, щоразу нагадуючи про окуповані території України.

Заяву організації про так званий «український слід» у цій події уже поширив у своєму Telegram-каналі російський пропагандист Володимир Соловйов.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, у російському місті Іжевськ сталася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час уроку.

Нападником був 34-річний місцевий мешканець Артем Казанцев. Він був випускником цієї школи. Наразі відомо про 13 загиблих внаслідок атаки, значна частина з них – діти.