Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стрілянина в школі РФ: росіяни знайшли «український слід»

Надія Клочко
glavcom.ua
Стрілянина в школі РФ: росіяни знайшли «український слід»
Внаслідок стрілянини у школі в Іжевську загинуло 13 людей
фото: російські ЗМІ

Спільнота RAMP нібито заявила про свою відповідальність за розстріл дітей у російському Іжевську

Російська пропаганда вже знайшла винних у стрілянині в школі у місті Іжевськ. Організація RAMP (Russian amoral murder portrait), яка веде канал у Telegram, присвячений шутингу, майже одразу після стрілянини заявила про свою відповідальність за цей злочин.

«RAMP бере на себе відповідальність за убитих в іжевській школі», – йдеться у повідомленні у Telegram організації.

Стрілянина в школі РФ: росіяни знайшли «український слід» фото 1

Наразі основний канал спільноти заблокований у Telegram, резервний канал під назвою RAMP 2.0, на якому і оприлюднено повідомлення, був створений нещодавно. 

Спільнота RAMP, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, нібито ще з вересня надсилала повідомлення про фальшиве мінування в школах по всій Росії та на Донбасі, щоразу нагадуючи про окуповані території України. 

Заяву організації про так званий «український слід» у цій події уже поширив у своєму Telegram-каналі російський пропагандист Володимир Соловйов. 

Стрілянина в школі РФ: росіяни знайшли «український слід» фото 2

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, у російському місті Іжевськ сталася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час уроку.

Нападником був 34-річний місцевий мешканець Артем Казанцев. Він був випускником цієї школи. Наразі відомо про 13 загиблих внаслідок атаки, значна частина з них – діти. 

Теги: стрілянина теракт росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Удмуртії Олександр Бречалов заявив, що на місці працюють всі спецслужби, швидка допомога
У Росії сталася стрілянина у школі: поранені діти (відео)
Сьогодні, 10:45
Російські ЗМІ пишуть, що нападник був одягнений у футболку зі свастикою 
Стрілянина в школі РФ: шокуючі деталі про зловмисника (фото, відео)
Сьогодні, 13:34
Наразі нападник затриманий
У РФ чоловік стріляв у начальника призовної комісії (відео)
Сьогодні, 08:52

Соціум

Стрілянина в школі РФ: росіяни знайшли «український слід»
Стрілянина в школі РФ: росіяни знайшли «український слід»
Стрілянина в школі РФ: шокуючі деталі про зловмисника (фото, відео)
Стрілянина в школі РФ: шокуючі деталі про зловмисника (фото, відео)
У російській Рязані чоловік здійснив самопідпал, бо не хоче йти на війну (відео) 
У російській Рязані чоловік здійснив самопідпал, бо не хоче йти на війну (відео) 
У Росії сталася стрілянина у школі: поранені діти (відео)
У Росії сталася стрілянина у школі: поранені діти (відео)
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
Один день навчання і на фронт. Путін жене на війну гарматне м'ясо без підготовки
Один день навчання і на фронт. Путін жене на війну гарматне м'ясо без підготовки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
57K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
52K
З російської армії звільнили останню істоту, що хоч якось думала про солдат
44K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
40K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
32K
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту