Терорист Стрєлков висміяв військові обіцянки Шойгу

Колишній лідер бойовиків на Донбасі гнівно відреагував та висловив своє обурення щодо нових реформ

У РФ очікуються нововведення у збройних силах

Російський терорист й воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков прокоментував майбутні реформи війська РФ, які у своїй доповіді озвучив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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Серед головних нововведень: формування військових округів, армійських корпусів, мотострілецьких дивізій (на території України), збільшення воєнної авіації, а також створення нових полків та бригад.

Обіцянки Шойгу зачепили Стрєлкова, тож колишній лідер бойовиків на Донбасі гнівно відреагував та висловив своє обурення щодо нових реформ.

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«Ставка на вертолеты, которые над полем современного боя нынче практически перестали летать вообще (сбивают их там пачками, понимаете ли...)», – написав Гіркін-Стрєлков.

До того ж він засумнівався саме у переформуванні нових утворень, адже це просто зміна їх назв, яка потягне за собою створення нових генеральських посад.

«Мне почему-то кажется, что в текст выступления министра вкралась досадная ошибка: у него значится «переформировать», тогда как должно быть «переименовать». Во-первых, потому, что переименовать гораздо быстрее. Вчера была бригада, а сегодня уже дивизия! Красиво, а?!? И не надо ни большого числа обученных офицеров и солдат, ни массы дополнительной боевой техники.... Роты переименовываем в батальоны, батальоны – в полки, полки – в бригады, бригады – в дивизии. ВСУ немедленно и без боя капитулируют, когда поймут – какая сила им противостоит... И, что очень немаловажно (злые языки подозревают, что весь смысл этой «реформы» заключается в данном нюансе): у нас появляется множество новых генеральских должностей», – пояснив один із лідерів так званої ДНР.

Крім того, він висміяв недолугу ракетну артилерію РФ. «Ракетная артиллерия себя не показала в этой войне. Паршивого моста через Днепр разрушить не способна», – констатував Стрєлков.

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Напередодні колишній «міністр оборони ДНР» зрозумів, що нічого хорошого на нього вже не очікує. Він спрогнозував своє майбутнє, визнавши, що поїде на довічне до Гааги, після чого його відправлять до Києва та повісять.

Нагадаємо, нещодавно Гіркін розкритикував главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який заявив, що ситуація у зоні проведення спецоперації перебуває під повним контролем російських військ.

До слова, терорист Ігор Гіркін-Стрєлков критикував військове командування РФ за спорудження неефективних ліній стримування української армії на фронті. За його словами, такі інженерні спорудження застаріли щонайменше на 80 років.