Гіркін вказав на промахи командування РФ

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував військове командування РФ за спорудження неефективних ліній стримування української армії на фронті. За його словами, такі інженерні спорудження застаріли щонайменше на 80 років. Про це Гіркін заявив під час чергового відео звернення.

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«Якби мені розказали ще кілька років тому, що основною ставкою російського військового командування буде спорудження бетонних надовб, смуг з цих надовб, копання ескарпів, відлиття бетонних бліндажів та укриттів і доставка їх на фронт з метою спорудження позицій протяжністю кілька сотень кілометрів, я б у це просто не повірив. Хоча б тому, що такого роду бетонні надовби могли б прекрасно зупинити танкову армію Гудеріана під Москвою», – заявив Гіркін.

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Він висловив жаль з приводу того, що тоді, під час Другої світової війни, у СРСР не було таких потужностей, здатних виготовляти такого роду залізобетонні конструкції у такій кількості і перекидати їх до лінії фронту, але зауважив, що сьогодні такого роду укріплення вже не ефективні. «Можливо для німецьких танків Panzer III, для «Пантер» чи навіть для «Тигрів» такі смуги з бетонних пірамід були б серйозною перешкодою, але зараз це мені особисто видається просто смішним. Як людина, яка знає можливості сучасного озброєння, я прекрасно розумію, що один постріл УР-77 зробить у такому проході хорошу діру. А якщо за цим УР-77 пустити пару ІМР (інженерних машин розгородження), прикривши їх відповідним чином, то вони просто своїми ковшами розсунуть ці споруди і дуже швидко розчистять прохід для танків та іншої бронетехніки», – пояснив колишній ватажок «ДНР».

Раніше ексватажок бойовиків «ДНР», військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін повідомив, що вже «навоювався» та втік до Москви. Гіркін заявив, що вирішив повернутися в Москву, бо його полк, як виявилося, більше не воює.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.