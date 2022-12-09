Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Терорист Гіркін висміяв оборонні конструкції росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Терорист Гіркін висміяв оборонні конструкції росіян (відео)
фото з відкритих джерел

Гіркін вказав на промахи командування РФ

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував військове командування РФ за спорудження неефективних ліній стримування української армії на фронті. За його словами, такі інженерні спорудження застаріли щонайменше на 80 років. Про це Гіркін заявив під час чергового відео звернення.

«Якби мені розказали ще кілька років тому, що основною ставкою російського військового командування буде спорудження бетонних надовб, смуг з цих надовб, копання ескарпів, відлиття бетонних бліндажів та укриттів і доставка їх на фронт з метою спорудження позицій протяжністю кілька сотень кілометрів, я б у це просто не повірив. Хоча б тому, що такого роду бетонні надовби могли б прекрасно зупинити танкову армію Гудеріана під Москвою», – заявив Гіркін.

Він висловив жаль з приводу того, що тоді, під час Другої світової війни, у СРСР не було таких потужностей, здатних виготовляти такого роду залізобетонні конструкції у такій кількості і перекидати їх до лінії фронту, але зауважив, що сьогодні такого роду укріплення вже не ефективні. «Можливо для німецьких танків Panzer III, для «Пантер» чи навіть для «Тигрів» такі смуги з бетонних пірамід були б серйозною перешкодою, але зараз це мені особисто видається просто смішним. Як людина, яка знає можливості сучасного озброєння, я прекрасно розумію, що один постріл УР-77 зробить у такому проході хорошу діру. А якщо за цим УР-77 пустити пару ІМР (інженерних машин розгородження), прикривши їх відповідним чином, то вони просто своїми ковшами розсунуть ці споруди і дуже швидко розчистять прохід для танків та іншої бронетехніки», – пояснив колишній ватажок «ДНР».  

Раніше ексватажок бойовиків «ДНР», військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін повідомив, що вже «навоювався» та втік до Москви. Гіркін заявив, що вирішив повернутися в Москву, бо його полк, як виявилося, більше не воює.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

Читайте також:

Теги: Ігор Гіркін росія фронт озброєння злочинець відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Всі, хто міг і не міг, вже визнали, що очікують поразки і трибуналу»
РФ на фінішній прямій. Навіть Гіркін зрозумів, що поразка неминуча
Вчора, 07:18
Гіркін перебуває за межами України
Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін
5 листопада, 02:56
Передачу закритих відомостей Гіркіну ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах
СБУ передала до суду справу агента РФ, який працював на терориста Гіркіна
21 листопада, 17:28

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви
СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви
Погода в Україні: прогноз на найближчі дні
Погода в Україні: прогноз на найближчі дні
Українські виконавці презентували оновлений «Щедрик», щоб допомогти дітям (відео)
Українські виконавці презентували оновлений «Щедрик», щоб допомогти дітям (відео)
Росія отримала поповнення дронів із Ірану – британська розвідка
Росія отримала поповнення дронів із Ірану – британська розвідка
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 9 грудня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 9 грудня
Терорист Гіркін висміяв оборонні конструкції росіян (відео)
Терорист Гіркін висміяв оборонні конструкції росіян (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій
11K
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову
8561
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8241
Довкола календаря з оголеними журналістками розгорівся скандал: думки, деталі та фото 
6847
Вибухи на авіабазах Росії: ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків
6660
У кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Вчора, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту