Чи доживе Стрєлков до довічного ув’язнення

Військовослужбовці РФ не знають, за що і навіщо воюють в Україні

Москва замовила на 9 грудня засідання Радбезу ООН. За офіційною версією, з приводу «західних постачань зброї в Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя при цьому заявив, що «РФ готова до дипломатичного врегулювання в Україні для усунення причин, які змусили розпочати спецоперацію».

І в підтримку цієї «миролюбної» заяви водночас зауважив, що «Росія продовжить завдавати ударів по інфраструктурі України, яка використовується у воєнних цілях».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Когнітивний дисонанс у словах та діях Москви відчувають вже в самій Москві, куди нещодавно повернувся після невдалого повернення на Донбас терорист Стрєлков (Гіркін).

Після повернення він написав пост, в якому серед іншого вказав:

військовослужбовці РФ не знають, за що і навіщо воюють в Україні, а тому «воюють за інерцією»;

мету війни влада спеціально приховує, щоб «мати можливість оголосити її досягнутою в будь-який момент, який визнають зручним»;

російська армія «явочним порядком готується до затяжної позиційної війни», будуючи вздовж усього фронту безглузду, але дуже дорогу «лінію Суровікіна»;

Україна взимку не замерзне, не повстане і не воюватиме гірше. У ЗСУ з бойовим духом все відмінно, а від поневірянь близьких у тилу українські бійці стають лише злішими;

проти ЗСУ воюють «апатичні» ЗС РФ, у яких «маячить невирішене питання: «А що ми тут робимо, якщо Москва найбільше стурбована виконанням «зернових угод», безперешкодним прокачуванням аміаку через Одесу та «стелею цін» на газ і нафту?».

спостерігаючи за тим, як українці не поспішаючи (і не зустрічаючи жодної протидії) реалізують власні стратегічні завдання за повної пасивності військових і політичних влад РФ – нічого доброго на фронті чекати не варто.

дотримання стратегії затяжної війни – самогубство для Росії, її влади та еліт.

Як бачимо, ілюзії Кремля потроху розбиваються об гірку правду, яку вже не приховує навіть Гіркин. А йому є що приховувати.

Шкода, якщо він через «дискредитацію і розповсюдження фейків про ЗС РФ» не доживе до свого довічного ув’язнення. Адже його навіть у «Вагнер» не взяли. Схоже, що за вказівкою Кремля.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки