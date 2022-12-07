Чи доживе Стрєлков до довічного ув’язнення
Військовослужбовці РФ не знають, за що і навіщо воюють в Україні
Москва замовила на 9 грудня засідання Радбезу ООН. За офіційною версією, з приводу «західних постачань зброї в Україну».
Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя при цьому заявив, що «РФ готова до дипломатичного врегулювання в Україні для усунення причин, які змусили розпочати спецоперацію».
І в підтримку цієї «миролюбної» заяви водночас зауважив, що «Росія продовжить завдавати ударів по інфраструктурі України, яка використовується у воєнних цілях».
Когнітивний дисонанс у словах та діях Москви відчувають вже в самій Москві, куди нещодавно повернувся після невдалого повернення на Донбас терорист Стрєлков (Гіркін).
Після повернення він написав пост, в якому серед іншого вказав:
- військовослужбовці РФ не знають, за що і навіщо воюють в Україні, а тому «воюють за інерцією»;
- мету війни влада спеціально приховує, щоб «мати можливість оголосити її досягнутою в будь-який момент, який визнають зручним»;
- російська армія «явочним порядком готується до затяжної позиційної війни», будуючи вздовж усього фронту безглузду, але дуже дорогу «лінію Суровікіна»;
- Україна взимку не замерзне, не повстане і не воюватиме гірше. У ЗСУ з бойовим духом все відмінно, а від поневірянь близьких у тилу українські бійці стають лише злішими;
- проти ЗСУ воюють «апатичні» ЗС РФ, у яких «маячить невирішене питання: «А що ми тут робимо, якщо Москва найбільше стурбована виконанням «зернових угод», безперешкодним прокачуванням аміаку через Одесу та «стелею цін» на газ і нафту?».
- спостерігаючи за тим, як українці не поспішаючи (і не зустрічаючи жодної протидії) реалізують власні стратегічні завдання за повної пасивності військових і політичних влад РФ – нічого доброго на фронті чекати не варто.
- дотримання стратегії затяжної війни – самогубство для Росії, її влади та еліт.
Як бачимо, ілюзії Кремля потроху розбиваються об гірку правду, яку вже не приховує навіть Гіркин. А йому є що приховувати.
Шкода, якщо він через «дискредитацію і розповсюдження фейків про ЗС РФ» не доживе до свого довічного ув’язнення. Адже його навіть у «Вагнер» не взяли. Схоже, що за вказівкою Кремля.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
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