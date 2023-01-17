Лукашенко взявся за Тихановську: почався «суд»

Фігурантам інкриміновано змову з метою захоплення державної влади

У Мінську (Білорусь) розпочався заочний суд над лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховного суду Білорусії.

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Як зазначається у повідомленні, кримінальну справу розглядає Мінський міський суд стосовно Світлани Тихановської, Марії Мороз, Павла Латушка, Ольги Ковалькової та Сергія Дилевського.

Фігурантам інкриміновано змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, створення екстремістського формування та керівництво таким формуванням, публічні заклики до санкцій, розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі. Тихановську також звинувачують у перешкоджанні роботі Центрвиборчкому, присвоєння звання та влади посадової особи, зраді державі.

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Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлна Тихановська, пояснила, що може приїхати до України лише у випадку, якщо буде офіційне запрошення від Офісу президента чи українського уряду.