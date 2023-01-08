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Соратник Тихановської заявив, що Лукашенко може оголосити мобілізацію будь-якої миті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Тихановської заявив, що Лукашенко може оголосити мобілізацію будь-якої миті
Лукашенко готовий оголосити мобілізацію, вважає опозиційний політик
фото з відкритих джерел

У Білорусі постійно збільшується присутність російських військових

Опозиційний політик Павло Латушко заявив, що Олександр Лукашенко може будь-якої миті оголосити мобілізацію. Він зазначив, що білоруський диктатор лише чекає відмашки від свого соратника Володимира Путіна та приєднається напряму до війни проти України, передає RND.

Латушко також повідомив, що багатьом працівникам МВС у Білорусі наказали здати свої паспорти.

«Це означає, що ці люди більше не зможуть покинути територію Білорусі у разі їхньої мобілізації», – заявив Латушко.

Він нагадав, що в Білорусі постійно збільшується присутність російських військових. У той же час, за його даними, 85% білорусів виступають проти війни.

Латушко критикує партнерів України, які «не звертають увагу на Лукашенка, так як ніяких нових санкцій не запроваджується, й ніякого тиску не чиниться».

Нагадаємо, до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових. 

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до монастиря заявив, що білоруси не забувають про українців, проте у той же час підтримують російських братів.

Напередодні Лукашенко завітав до путінської армії та приніс подарунки (фото). Диктатор похизувався тим, що за декілька місяців розробок країна виготовила аптечки, «кращі за натівські».

Як відомо, Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі.

Крім того, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «у межах існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

До слова, Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир.

До того ж білоруський диктатор створив під себе новий виконавчий орган й підписав законопроєкт про довічне перебування у політиці.

Зауважимо, Лукашенко прокоментував переміщення військ в Білорусі – диктатор розказав, чому стягує армію на кордон з Україною.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ. 

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Теги: Білорусь розвідка росія Олександр Лукашенко Міноборони путін військові навчання військові навчання президент кордон озброєння диктатор британська розвідка

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