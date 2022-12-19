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Сунак відвідає саміт у Латвії, де виступить Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сунак відвідає саміт у Латвії, де виступить Зеленський
Британія оголосила, що наступного року поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів
фото: Офіс президента

На саміті Сунак закликатиме лідерів зберегти чи збільшити летальну допомогу, економічну стійкість та політичну підтримку України

Сьогодні, 19 грудня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає саміт Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у столиці Латвії Ризі. Там він зустрінеться зі своїми колегами з країн Скандинавії, Балтії та Нідерландів, а потім вирушить до Естонії, щоб зустрітися з британськими військами та НАТО. Про це повідомив британський уряд, пише Reuters.

Перед Об’єднаними експедиційними силами, групою на чолі з Британією,  до якої входять Данія, Естонія, Фінляндія та Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція, виступить президент України Володимир Зеленський.

На саміті Сунак закликатиме лідерів зберегти чи збільшити летальну допомогу, економічну стійкість та політичну підтримку України у її спротиві російському вторгненню.

Заклик прем'єр-міністра пролунає після того, як Велика Британія оголосила, що наступного року поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів у рамках пакету вартістю 250 мільйонів фунтів стерлінгів (305 млн доларів).

Сунак також обговорить підтримку Фінляндії та Швеції напередодні їхнього вступу до НАТО та розширення масштабів спільних навчань для подальшого зміцнення альянсу Об’єднаних експедиційних сил .

Очікується, що після саміту Сунак зустрінеться з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем, а потім вирушить до Естонії, щоб зустрітися з військовослужбовцями Великої Британії та НАТО, які несуть службу на східному фланзі військового альянсу на кордоні з Росією.

Нагадаємо, уряд Великої Британії продовжить допомагати Україні з озброєнням наступного року, і оголосив, що буде передано кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько £250 млн (близько €286 млн).

Теги: Швеція президент Володимир Зеленський Литва Норвегія Данія Фінляндія Латвія Ісландія Нідерланди Естонія саміт міністр Ріші Сунак

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