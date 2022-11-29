Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози
Сунак підкреслив терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України
фото: Офіс президента

Сунак: «Підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція»

Головними викликами для Великої Британії сьогодні залишаються дії Росії та Китаю. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час першої зовнішньополітичної промови від початку своєї каденції.

Він також заявив, що королівство, зберігатиме підтримку України у протистоянні російській агресії.

«Сьогодні темпи геополітичних змін прискорюються. Наші супротивники і конкуренти планують на довгострокову перспективу. Росія після багатьох років просування кордонів кидає виклик основоположним принципам Статуту ООН. Китай відкрито змагається за глобальний вплив, використовуючи всі важелі державної влади», – зазначив Сунак.

За словами прем’єр-міністр Великої Британії, перед обличчям цих викликів недостатньо будувати короткострокові плани або вдаватись до спроб видати бажане за дійсне.

«По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість і захищаючи нашу економічну безпеку», – наголосив Сунак.

Британський прем’єр констатував, що Китай кидає системний виклик цінностям і інтересам країни. «Виклик, який стає гострішим, оскільки він рухається до ще більшого авторитаризму», – зауважив політик.

Окрім того, Ріші Сунак підкреслив терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України. «В Україні я побачив, як увага Росії зміщується від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням. Це було зафіксовано в понівечених будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, – від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Поки світ збирається разом, щоб подивитися Чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі – з метою перетворити його на зброю війни», – сказав прем’єр-міністр Британії.

Нагадаємо, під час  візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні. 

Теги: росія війна Велика Британія Україна Ріші Сунак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози
Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози
Переговори Україна-РФ: Штайнмаєр пояснив, чим небезпечне перемир'я
Переговори Україна-РФ: Штайнмаєр пояснив, чим небезпечне перемир'я
Багаторічний соратник Путіна йде з держслужби
Багаторічний соратник Путіна йде з держслужби
Білий дім: Путін робить огидні речі
Білий дім: Путін робить огидні речі
США допоможуть відновити українську енергосистему: Блінкен готує заяву
США допоможуть відновити українську енергосистему: Блінкен готує заяву
Оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ
Оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
91K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
22K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
19K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
17K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
12K
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту