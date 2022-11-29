Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози

Сунак підкреслив терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України

Сунак: «Підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція»

Головними викликами для Великої Британії сьогодні залишаються дії Росії та Китаю. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час першої зовнішньополітичної промови від початку своєї каденції.

Він також заявив, що королівство, зберігатиме підтримку України у протистоянні російській агресії.

«Сьогодні темпи геополітичних змін прискорюються. Наші супротивники і конкуренти планують на довгострокову перспективу. Росія після багатьох років просування кордонів кидає виклик основоположним принципам Статуту ООН. Китай відкрито змагається за глобальний вплив, використовуючи всі важелі державної влади», – зазначив Сунак.

За словами прем’єр-міністр Великої Британії, перед обличчям цих викликів недостатньо будувати короткострокові плани або вдаватись до спроб видати бажане за дійсне.

«По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість і захищаючи нашу економічну безпеку», – наголосив Сунак.

Британський прем’єр констатував, що Китай кидає системний виклик цінностям і інтересам країни. «Виклик, який стає гострішим, оскільки він рухається до ще більшого авторитаризму», – зауважив політик.

Окрім того, Ріші Сунак підкреслив терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України. «В Україні я побачив, як увага Росії зміщується від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням. Це було зафіксовано в понівечених будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, – від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Поки світ збирається разом, щоб подивитися Чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі – з метою перетворити його на зброю війни», – сказав прем’єр-міністр Британії.

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні.