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Сунак у Києві та перший потяг до звільненого Херсона. П'ять новин 19 листопада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сунак у Києві та перший потяг до звільненого Херсона. П'ять новин 19 листопада
Ріші Сунак відвідав Україну
фото: Офіс президента

Триває 269 доба війни, українці ще на крок наблизилися до перемоги

Сьогодні, 19 листопада, триває 269 доба повномасштабної війни. На вечір «Главком» традиційно зібрав для читачів важливі новини цього дня.

До України приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 листопада, приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони. Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком енергетичну безпеку України та Європи.

До деокупованого Херсона прибув перший потяг з Києва

Сьогодні, 19 листопада, до Херсона прибув пасажирський потяг із Києва. Це перший рейс з початку повномасштабної війни РФ проти України. У мережі вже з’явилися щемливі фото херсонців, які зустрічали потяг. Відомо, що до деокупованого міста прибули 200 пасажирів, які купили «Квиток до перемоги». Також у складі поїзда є і поштовий вагон, який привіз до Херсона листи та посилки.

Сунак у Києві та перший потяг до звільненого Херсона. П'ять новин 19 листопада фото 1

Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму

Міністерство оборони України прогнозує, що на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни 2023 року. Про це заявив Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України. Гаврилов уточнив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Радником начальника Херсонської ОВА ледь не став депутат від ОПЗЖ

Радником начальника Херсонської обласної військової адміністрації ледь не став депутат від «Опозиційної платформи – За Життя» Юрій Стельмашенко. Депутат був призначений радником начальника обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. У минулому він був помічником колаборанта Володимира Сальдо. Але після гучного розголосу та під тиском суспільного гніву, Стельмашенко заявив, що відмовляється від посади.

Помер засновник легендарного рок-гурту «Кому Вниз» Сергій Степаненко

Сьогодні, 19 листопада, стало відомо про смерть продюсера та музикант, бас-гітариста українського рок-гурту «Кому Вниз» Сергія Степаненка.  Музикант виступав у складі гурту з 1988 року. Похорони музиканта відбудуться у вівторок, 22 листопада об 11 годині на Байковому цвинтарі.

Сунак у Києві та перший потяг до звільненого Херсона. П'ять новин 19 листопада фото 2

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

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Теги: смерть військові влада ворог депутат звільнення міністр музикант потяг війна

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