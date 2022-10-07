Тюрма, трибунал і полум'яний флешмоб: які привітання Путін отримав на ювілей (фото, відео)
Диктатору виповнилося 70 років
Сьогодні, 7 жовтня, кремлівський диктатор Володимиру Путіну виповнилося 70 років. Із цієї «святкової нагоди» він отримав чимало побажань. Зичили президентові країни-терористки відплати за злочини, а дагестанці навіть зробили флешмоб зі спалення портретів господаря Кремля.
«Це твій останній ювілей»
У Мелеузі (Республіка Башкортостан) сміливий чоловік вирішив «привітати» Путіна з днем народження. Він зробив красивий плакат «Путін – це твій останній ювілей. Жри, тварюка!», і вийшов на одиночний пікет.
Це привітання силовикам країни-терористки не сподобалося і вони жорстко скрутили хлопця та забрали його.
Полум'яний флешмоб від дагестанців та Санкт-Петербурга
Відео спалення портретів диктатора підхопили у мережі росіяни. Зокрема, кадри «спалення Путіна» з домальованими вусами, як у Гітлера, оприлюднили громадяни Дагестану.
Схоже відеопривітання зробили й у Санкт-Петербурзі.
Побажання трибуналу від МЗС Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу з нагоди 70-річчя президента РФ закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні, побажавши Путіну зустріти наступний день народження за ґратами.
«Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії», – наголосив Урмас Рейнсалу.
Фантастична футболка міністерки оборони Чехії
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у 70-річчя президента РФ Путіна сфотографувалася у футболці з «посланням» для нього. Напис на футболці радить кремлівському диктатору йти за всім відомим маршрутом російського корабля.
Нагадаємо, у мережі українці «вітають» президента держави-агресорки з днем народження мемами і карикатурами, а також бажають пережити йому страждання, яких зазнали українці через війну.
Українці також бажають Путіну відповісти за всі свої злочини проти України, якщо не у суді, то хоч на тому світі.
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