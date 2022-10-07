Тюрма, трибунал і полум'яний флешмоб: які привітання Путін отримав на ювілей (фото, відео) 

Кремлівський очільник отримав багато натяків від світової спільноти та громадян РФ

Диктатору виповнилося 70 років

Сьогодні, 7 жовтня, кремлівський диктатор Володимиру Путіну виповнилося 70 років. Із цієї «святкової нагоди» він отримав чимало побажань. Зичили президентові країни-терористки відплати за злочини, а дагестанці навіть зробили флешмоб зі спалення портретів господаря Кремля.

«Це твій останній ювілей»

У Мелеузі (Республіка Башкортостан) сміливий чоловік вирішив «привітати» Путіна з днем народження. Він зробив красивий плакат «Путін – це твій останній ювілей. Жри, тварюка!», і вийшов на одиночний пікет.

Це привітання силовикам країни-терористки не сподобалося і вони жорстко скрутили хлопця та забрали його.

Полум'яний флешмоб від дагестанців та Санкт-Петербурга

Відео спалення портретів диктатора підхопили у мережі росіяни. Зокрема, кадри «спалення Путіна» з домальованими вусами, як у Гітлера, оприлюднили громадяни Дагестану.

Схоже відеопривітання зробили й у Санкт-Петербурзі.

Побажання трибуналу від МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу з нагоди 70-річчя президента РФ закликав створити спецтрибунал щодо злочинів РФ в Україні, побажавши Путіну зустріти наступний день народження за ґратами.

«Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії», – наголосив Урмас Рейнсалу.

Фантастична футболка міністерки оборони Чехії

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у 70-річчя президента РФ Путіна сфотографувалася у футболці з «посланням» для нього. Напис на футболці радить кремлівському диктатору йти за всім відомим маршрутом російського корабля.

Нагадаємо, у мережі українці «вітають» президента держави-агресорки з днем народження мемами і карикатурами, а також бажають пережити йому страждання, яких зазнали українці через війну.

Українці також бажають Путіну відповісти за всі свої злочини проти України, якщо не у суді, то хоч на тому світі.