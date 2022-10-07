Лукашенко привітав Путіна і цинічно згадав про крадіжку українського зерна

Поки країна-терористка краде збіжжя з України, його поплічники ще й жартують про це

Білоруський диктатор натякнув, що РФ та Білорусь будуть разом господарювати

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко 7 жовтня привітав кремлівського диктатора Володимира Путіна з днем народження та подарував сертифікат на трактор із сівалкою. Лукашенко похвалився, що буцімто трактор марки Belarus «найкращий, ручного збору» і додав, що начебто сам на такому ж працює.

«Сіятимемо хліб. Може, ще щось. Виростимо – і Дуді, Моравецькому (президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький – ред.) Європі там, щоб не голодували і щоб не крали зерно з України», – вкрай цинічно сказав Лукашенко.

Диктатор обмовився, що насправді українське зерно безсовісно краде якраз країна-окупантка РФ, і вирішив так викрутитися.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у Білорусі та заборонив закривати бізнес.

Як відомо, у спільному розслідуванні Associated Press і Public Broadcasting Service вказується, що Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.