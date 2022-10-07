День народження Путіна. Чого українці побажали диктатору

Українці сподіваються, що нинішній день народження стане для російського лідера останнім

Сьогодні, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає 70-річний ювілей. У мережі українці «вітають» президента держави-агресорки з днем народження мемами і карикатурами, а також бажають пережити йому страждання, яких зазнали українці через війну.

Українці також бажають Путіну бажають «здохнути» і відповісти за всі свої злочини проти України, якщо не у суді, то хоч на тому світі.

З днем народження путін pic.twitter.com/2t5GoSF7fZ — Евгений Белозеров (@Jack_Belozerov) October 7, 2022

Fellow dictators congratulate Putin with turning 70. pic.twitter.com/DLl0cWKepF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2022

До слова, всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг від імені всього світу закликав Путіна забратися з України.

Нагадаємо, раніше авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела назвало головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева.

Раніше старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Баунов висловив думку, що новий російський лідер може постати із табору критиків правих поглядів, котрі є противниками великої приватної, а тим паче глобальної економіки. З одного боку вони підтримують Путіна, бо той б’ється із Заходом. Проте ці політики вважають ганебним той факт, що президент країни-агресорки не бореться зі своїми капіталістами.