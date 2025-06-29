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Трамп ухвалив нові рішення проти РФ під час гри в гольф

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп ухвалив нові рішення проти РФ під час гри в гольф
Трамп нібито виступив за посилення обмежень проти РФ
фото з відкритих джерел

За словами сенатора Грема, Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп міг змінити думку і тепер вважає, що час для посилення санкцій проти РФ настав. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, пише «Главком» із посиланням на ABC.

«Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, буде встановлено 500% тариф. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроект має 84 співавтори. Він дозволить президенту (Трампу, – ред.) запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб зупинити їх від підтримки військової машини Путіна», – каже сенатор Грем.

Грем заявив, що мав розмову з американським президентом, коли грав з ним у гольф. Під час цієї розмови Трамп нібито виступив за посилення обмежень проти РФ.

«Учора вперше президент (Дональд Трамп, – ред.) сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час рухати вперед законопроєкт (щодо санкцій проти РФ, – ред.)», – розповів Грем.

Політик уточнив, що сенатори дають президенту інструмент, щоб посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.

За словами сенатора, закон збираються ухвалити після липневих канікул. За традицією, сенат бере перерву наприкінці липня та повертається до роботи у вересні.

Нагадаємо, у Кремлі не можуть назвати час і місце ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, однак кажуть, що вона можлива «будь-якої миті»

Нагадаємо, диктатор Путін після завершення саміту Євразійського економічного союзу у Мінську зробив декілька заяв про Україну та Штати.

Він заявив, що відносини США та РФ вирівнюються завдяки Трампу та що зустріч із Трампом «із задоволенням будемо готувати».

Також очільник Кремля сказав: «Трамп – мужня людина і щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні».

Раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін мають однакові психотипи і вважають себе «вершителями доль усього світу». 

«Путін і Трамп мають однакові психотипи – ягідки з одного поля. Це два психотипи, які бачать себе вершителями доль усього світу, що хочуть – те і роблять, бо можуть. Впадає в око, те, що вони обидва працюють, щоб те, що створювалося десятиліттями, зникло – щоб зникнули правила», – каже ексглава МЗС.

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Теги: тарифи Дональд Трамп закон гольф законопроєкт росія санкції

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