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Ексглава МЗС України пояснив, що спільного у Трампа з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ексглава МЗС України пояснив, що спільного у Трампа з Путіним
Огризко: Трамп та Путін мають однакові психотипи
фото: Reuters

«Що хочуть – те і роблять, бо можуть», – сказав Огризко про Трампа і Путіна

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін мають однакові психотипи і вважають себе «вершителями доль усього світу». Про це Огризко сказав в інтерв'ю для 24 Каналу, передає «Главком»

«Путін і Трамп мають однакові психотипи – ягідки з одного поля. Це два психотипи, які бачать себе вершителями доль усього світу, що хочуть – те і роблять, бо можуть. Впадає в око, те, що вони обидва працюють, щоб те, що створювалося десятиліттями, зникло – щоб зникнули правила», – каже ексглава МЗС.

Також Огризко зазначив, що обидва президенти однаково бояться за своє життя. 

«Трамп боїться, що якщо раптом почнеться щось на зразок ядерного конфлікту, навіть в обмеженому вигляді, воно може перерости в глобальний. А глобальність – це справді катастрофа. Тут треба розуміти, що ніхто не хоче, щоб один маленький крок потім перетворився в довгу дорогу, де переможців уже не буде. Ми ж усвідомлюємо, що в ядерній війні перемогти неможливо. Це самознищення всіх одразу. Тому він не хоче, щоб це відбулося», – додав він.

Колишній міністр зазначив, що Трамп та Путін «хочуть створювати те, що іншими давно вже пройдено»:

«Увесь світовий порядок сьогодні побудований на принципі непорушності кордонів, це база безпеки. Що говорить Путін? Мені ця ваша база абсолютно не потрібна. Що говорить Трамп? Дайте мені Гренландію, дайте мені Канаду.

Для нього немає поняття, що Канада – суверенна держава, яка має з ним кордон, має свій уряд, свій парламент і свого короля зрештою. Трампу це все байдуже, він не хоче це приймати.

Трамп і Путін хочуть мати систему, яка базуватиметься на їхньому праві та розумінні сили. Ось чому між Європою і США сьогодні немає спільної думки, бо розходяться базові підходи»

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер критично відреагував на останні заяви президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. За його словами, американський лідер фактично прирівнює агресора й жертву, не визнаючи, що саме Росія розв’язала війну, а Україна – захищається. 

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін має територіальні амбіції «за межами України».

Як раніше повідомлялось, 14 червня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зідзвонювались. Трамп поінформував, про що президенти говорили. 

Американський лідер відзначив першим реченням те, що диктатор Путін «вранці подзвонив, щоб дуже ввічливо привітати з днем народження». 

«Але, що важливіше, поговорити про Іран – країну, яку він добре знає», – продовжив Трамп. Також він зазначив, що вони довго розмовляли, і що мало обговорювали російсько-українську війну. Дзвінок тривав приблизно годину.

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Теги: путін Дональд Трамп

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