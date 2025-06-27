Трамп – мужня людина, а НАТО «кинуло» Росію. Головні заяви Путіна у Мінську

Росія готова до третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі

Диктатор Володимир Путін назвав російський та український меморандуми щодо завершення війни «абсолютно протилежними». Про це він заявив після завершення саміту Євразійського економічного союзу у Мінську, передає «Главком».

Водночас Путін заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі. І саме меморандум буде головною темою обговорення.

Також диктатор додав, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії в агресії проти України недоречні, оскільки агресію виявляє саме Захід.

«Нас надули, обдурили, грубо, як у нас у народі кажуть «кинули» просто з приводу нерозширення НАТО на схід. Усьому світу відомо, що Росії було обіцяно – жодного дюйма на схід НАТО просуватися не буде. І потім одна хвиля розширення за другою», – заявив він.

Про що ще говорив Путін:

переговори з Києвом проводяться для пошуку шляхів зближення;

про спроби Заходу «поховати» економіку Росії: «самі скоро здохнуть, а нас ховають»;

відносини США та РФ вирівнюються завдяки Трампу;

про зустріч із Трампом: «із задоволенням будемо її готувати»;

«Трамп – мужня людина і щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні»;

чим більше санкцій, тим гірше для тих, хто їх запроваджує, це стосується всієї Європи;

обміни полоненими створюють умови для предметного обговорення суті проблем між РФ та Україною;

після завершення обмінів Москва та Київ продовжать контакти;

РФ готова віддати Україні ще три тисячі тіл загиблих військових на додаток до шести тисяч;

однією з причин початку повномасштабної війни стало те, що Росію «кинули» із розширенням НАТО на схід.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін має територіальні амбіції «за межами України».