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Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
Зустріч Трампа і Путіна можлива «будь-якої миті»
фото з відкритих джерел

Нинішній діалог Москви з адміністрацією президента США «має дружній характер», кажуть у Кремлі

У Кремлі не можуть назвати час і місце ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, однак кажуть, що вона можлива «будь-якої миті». Як інформує «Главком», відповідну заяву озвучив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Її наводять російські ЗМІ.

«Іде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що у практичну площину не перейшло. Однак сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли – поки що сказати важко, звичайно», – заявив Ушаков.

Відповідаючи на уточнююче питання про терміни проведення цієї зустрічі, Ушаков наголосив, що це може відбутися будь-якої миті і що «це багато в чому залежить від лідерів».

За його словами, можливо, відбудеться зустріч, до якої готуватимуться серйозно команди, а можливо, «лідери домовляться просто побачитися та особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим».

«Такий варіант теж можливий, звичайно. Але кращий, звичайно, варіант, який має можливість все-таки пропрацювати якісь документи, щоб ця зустріч була більш результативною, більш значущою, суттєвішою для подальшого розвитку», – сказав помічник Путіна.

Також він підкреслив, що нинішній діалог з адміністрацією президента США «має дружній характер», мовляв, «Москва розраховує на реальні зрушення».

«Нормальна йде розмова. Вона поки що не привела до радикальних рішень або змін усієї картини наших двосторонніх відносин. Але сама робота носить корисний характер і несе характер дружнього партнерського спілкування. Я знаю по собі, який характер мали контакти телефоном, передусім з людьми Байдена. Зараз дещо по-іншому. Це вже певною мірою дає надію на те, що будуть і реальні зрушення», – сказав Ушаков.

Своєю чергою прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росію неможливо підштовхнути до переговорів щодо України новими санкціями.

«Що серйозніший пакет санкцій, які, я повторюся, ми вважаємо незаконними, тим серйознішими, скажімо так, як від рушниці віддача в плече. Все-таки це – гостра зброя», – сказав представник Кремля.

При цьому Пєсков не сумнівається, що ЄС погодить новий пакет санкцій:

«Очевидно, що у нас вже майже за чотири роки з'явилася якась резистентність, і ми вже навчилися, як мінімізувати наслідки таких пакетів. Це все вимагатиме додаткової роботи. Зрештою, світ клином не зійшлося на цих санкціях», – зауважив він.

Нагадаємо, диктатор Путін після завершення саміту Євразійського економічного союзу у Мінську зробив декілька заяв про Україну та Штати.

Він заявив, що відносини США та РФ вирівнюються завдяки Трампу та що зустріч із Трампом «із задоволенням будемо готувати».

Також очільник Кремля сказав: «Трамп – мужня людина і щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні».

Раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін мають однакові психотипи і вважають себе «вершителями доль усього світу». 

«Путін і Трамп мають однакові психотипи – ягідки з одного поля. Це два психотипи, які бачать себе вершителями доль усього світу, що хочуть – те і роблять, бо можуть. Впадає в око, те, що вони обидва працюють, щоб те, що створювалося десятиліттями, зникло – щоб зникнули правила», – каже ексглава МЗС.

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Теги: переговори путін Дональд Трамп Дмитро Пєсков Москва

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