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Маск знову розкритикував податковий план Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Маск знову розкритикував податковий план Трампа
Маск зробив заяву про податковий законопроєкт
фото: reuters

Маск: Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці і завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні

Мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа, називаючи його «абсолютно божевільним і деструктивним». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

«Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці і завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні! Він дає подачки галузям минулого, водночас завдаючи серйозної шкоди галузям майбутнього», – написав Маск.

За словами мільярдера, ухвалення цього законопроєкту стало б «політичним самогубством для Республіканської партії».

Раніше мільярдер Ілон Маск вже критикував податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа. Він зауважив, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат.

До слова, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на The Washington Post.

Згодом повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск підтримували нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

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