«Це все вигадки»: Іран відреагував на виявлення високозбагаченого урану

Іран запевняв про налаштування свого обладнання для збагачення урану до рівня 60%

Іран відкидає всі звинувачення у роботі над створенням ядерної зброї

Офіційний представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді прокоментував повідомлення ЗМІ про виявлення в Ірані урану, збагаченого до 84%.

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В інтерв'ю агентству ІСНА Камальванді назвав подібну інформацію вигадками та спотворенням фактів. «Іран поки не намагався збагатити (уран – ред.) вище 60%», – заявив він.

За його словами, існування частинок з високим ступенем збагачення є природним явищем у кожному з процесів збагачення. «У процесі збагачення урану до 20% спостерігається (наявність частинок урану зі ступенем збагачення до – ред.) 47%, а в процесі отримання урану на рівні 60% також спостерігається уран з більш високим збагаченням», – пояснив Камальванді.

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Про виявлення в Ірані збагаченого до 84% урану агентство Bloomberg повідомило 19 лютого. Зазначається, що 84-відсотковий уран трохи нижче за рівень, необхідний для створення ядерної зброї.

МАГАТЕ намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран. Цей рівень всього на 6% нижчий за необхідний для ядерної зброї.

Зазначається, що вже вдруге цього місяця було виявлено підозрілу діяльність зі збагачення урану.

Раніше МАГАТЕ заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.