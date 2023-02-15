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Ще одна країна запровадила санкції проти Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна запровадила санкції проти Ірану
фото ілюстративне

Під нові санкції потрапив керівник відділу постачання, досліджень і промисловості міноборони Ірану

Сьогодні, 15 лютого, Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти восьми іранських фізичних та юридичних осіб через постачання безпілотників Росії та осіб, відповідальних за насильницьку відповідь на нещодавні протести в Ірані. Запровадження санкцій підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Під нові санкції, зокрема, потрапили керівник відділу постачання, досліджень і промисловості міністерства оборони Ірану та логістики збройних сил, командувач ВПС Ірану та компанії, відповідальні за виробництво безпілотників.

Міністрерка закордонних справ країни Наная Магута зазначила, що Нова Зеландія засуджує фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну. За її словами, постачання Іраном безпілотників Росії загрожує суверенітету та територіальній цілісності України. Також, як наголосила Магута, безпілотники атакують цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій проти Ірану погодили міністри ЄС.

До слова, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), серед іранської військової еліти назріває розкол через питання придушення протестів, які тривають кілька місяців. Нещодавні коментарі лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) відображають розбіжності, що продовжуються всередині режиму, і особливо у КВІР, з приводу протестів, вважають аналітики проєкту критичних загроз.

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Теги: Іран війна росія окупанти Україна

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