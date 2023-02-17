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Ізраїль звинуватив Іран у продажі зброї до 50 країн світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль звинуватив Іран у продажі зброї до 50 країн світу
Ізраїль про поставки Іраном зброї зацікавленим країнам
фото:nbnews.com.ua

У Ізраїлі розповіли яке озброєння експортує іншим країнам Іран.

Ісламська Республіка торгує різноманітною зброєю, включаючи безпілотні літальні апарати (БПЛА) та високоточні системи озброєнь. Про це сказав  міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант виступаючи сьогодні на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Telegram-канал  «Ізраїль сьогодні».

Зокрема, Галант зазначив, що «за останній рік Іран став світовим експортером смертоносної зброї і веде переговори про її продаж не менше ніж із 50 країнами. Іран постачає безпілотники з дальністю дії тисячу кілометрів до країн Східної Європи, таких як Білорусь, а в минулому також робив це в Південній Америці – поставляючи зброю Венесуелі».  Ізраїльський міністр закликав світову спільноту негайно вжити заходів щодо обмеження іранського експорту зброї.

«Іранський режим більше не є місцевим постачальником своїм протеже на Близькому Сході – це багатонаціональна корпорація», – переконаний Галант.  На його думку, Тегеран може посилити свій вплив після того, як восени 2023 року закінчиться термін ембарго на експорт іранських ракетних технологій.

Нагадаємо, вночі 29 січня невідомі безпілотники атакували один із об'єктів Міноборони Ірану в Ісфахані. Пізніше повідомлялося про пожежу на заводі у місті Азаршахр та про вибухи в Караджі. За неофіційними даними, там знаходяться заводи з виробництва бойових безпілотників. Тегеран офіційно звинуватив Ізраїль в атаках та розгортанні військової операції.

Раніше стало відомо, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів. Ізраїльська система ідентифіковує розміри ракет чи дронів і визначає загрози.

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Теги: Білорусь міністр Ізраїль експорт Міноборони ембарго Telegram переговори

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