Туреччина призначила нового посла в Україні

З 2011 до 2014 року Мустафа Левент Більген був генеральним консулом у Нью-Йорку

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере був на посаді із січня 2019 року

У п’ятницю, 16 червня, міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген. Про це повідомляє Anadolu.

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Також було призначено нових послів у Парижі, Варшаві, Асунсьйоні, Мадриді, Москві та інших країнах.

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

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Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007−2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009−2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року — обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере був на посаді із січня 2019 року.

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