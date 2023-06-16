Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина призначила нового посла в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Туреччина призначила нового посла в Україні
З 2011 до 2014 року Мустафа Левент Більген був генеральним консулом у Нью-Йорку
фото з відкритих джерел

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере був на посаді із січня 2019 року

У п’ятницю, 16 червня, міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген. Про це повідомляє Anadolu.

Також було призначено нових послів у Парижі, Варшаві, Асунсьйоні, Мадриді, Москві та інших країнах.

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007−2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009−2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року — обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере був на посаді із січня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ.

Теги: Туреччина посол Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган ще може утримувати владу авторитарними методами, але вже не здатний на зміни
Туреччина після виборів
4 червня, 10:10
Єнс Столтенберг та Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори в Анкарі
НАТО розширюється: Швеція виконала вимоги Туреччини щодо вступу в Альянс
4 червня, 17:56
Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ
Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ
Сьогодні, 10:26

Політика

Туреччина призначила нового посла в Україні
Туреччина призначила нового посла в Україні
Росія підірвала Каховську ГЕС з метою зриву контрнаступу ЗСУ – французький сенатор
Росія підірвала Каховську ГЕС з метою зриву контрнаступу ЗСУ – французький сенатор
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
Польща затримала літак із охороною президента ПАР: причина
Польща затримала літак із охороною президента ПАР: причина
Австрійський суд заблокував екстрадицію Фірташа в США
Австрійський суд заблокував екстрадицію Фірташа в США
Німеччина терміново передасть Україні керовані ракети для систем Patriot
Німеччина терміново передасть Україні керовані ракети для систем Patriot

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
6731
Українські біженці отримали у Ірландії нове житло. Який воно має вигляд (фото)
6634
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами
6567
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
5973
Скандал у Німеччині: українку з дитиною висадили з потяга через національність

Новини

Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Сьогодні, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту