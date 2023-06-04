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НАТО розширюється: Швеція виконала вимоги Туреччини щодо вступу в Альянс

Надія Карбунар
glavcom.ua
НАТО розширюється: Швеція виконала вимоги Туреччини щодо вступу в Альянс
Єнс Столтенберг та Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори в Анкарі
фото з відкритих джерел

Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч після 12 червня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори в Анкарі. Столтенберг та Ердоган обговорили, серед іншого, саміт Альянсу у Вільнюсі та заявку Швеції до НАТО, передає Yle.

За словами Столтенберга, Швеція ще має час вступити до НАТО до саміту у Вільнюсі. Він вже наголошував, що Швеція задовольнила вимоги Туреччини і що Швеція має бути прийнята в члени НАТО якнайшвидше. Також на недільній прес-конференції Столтенберг сказав, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Швецію як члена НАТО.

За словами генерального секретаря, Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч після 12 червня.

Нагадаємо, що заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

19 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Швеція стане членом Північноатлантичного альянсу найближчим часом. Росії не вдасться зламати блок.

Як повідомлялося, Швеція сподівається стати членом Північноатлантичного альянсу до липневого саміту організації, який пройде у Вільнюсі. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром,

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції офіційно схвалив законопроєкт, що дозволяє країні вступити до НАТО, коли її заява буде ратифікована всіма 30 членами альянсу. 4 квітня президент США Джо Байден привітав офіційний вступ Фінляндії до НАТО і закликав Туреччину та Угорщину негайно завершити процес ратифікації заявки Швеції на приєднання до альянсу.

 

Теги: переговори Швеція саміт Угорщина партії Анкара екстрадиція Єнс Столтенберг президент Туреччина

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