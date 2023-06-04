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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Туреччина після виборів

glavcom.ua
Ердоган ще може утримувати владу авторитарними методами, але вже не здатний на зміни

Під час виборів Туреччина чітко розділилася на два табори

Як багато хто й припускав, «вічний президент» Туреччини Ердоган, незважаючи на численні соціально-економічно проблеми країни, легко виграв у опозиції президентські та парламентські вибори, а турецька демократія програла разом з євроатлантичним курсом Туреччини, яка тепер впевнено та жадібно дивиться на Схід, Кавказ і Центральну Азію.

Інша справа, що під час виборів країна чітко розділилася на два табори, а вкрай висока явка виборців показує, що населення чекає на зміни, а не на консервативну стабілізацію Туреччини.

Але Ердоган ще може утримувати владу авторитарними методами, але вже не здатний, до очікуваних турецьким народом, позитивних змін, а лише до «закручування гайки» або до «маленької переможної війни» із сусідами.

І те, й інше він уже встиг випробувати.

Джерело
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Теги: Туреччина вибори президент Реджеп Таїп Ердоган

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