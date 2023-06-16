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Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ
фото з відкритих джерел

 Попри санкції, у Туреччині росіяни можуть безперешкодно оплачувати покупки кредитними картками 

Доки весь світ застосовує нищівні санкції проти диктатора Путіна та громадян Росії, влада Туреччини «подбала» про росіян, зробивши для них чергове пом'якшення. Тепер вони можуть без проблем платити рублями у низці готелів і торгових точок через Систему швидких платежів (СБП) та картами будь-яких російських банків. Про це повідомляє ресурс Turknws.

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Оплачувати можна будь-якою карткою, зокрема підсанкційних банків –  Visa, MasterCard, UnionPay або «Мир». Як розповідає ресурс, платежі проходять через російську систему SigmaPay, яка бере рублі з російських карт, а потім відправляє платіж на рахунок у турецькому банку, беручи комісію 2%. Додатково платформа заробляє на курсі конвертації. Усі операції технічно відбуваються у Росії. Судячи з інформації з сайту провайдера, з рахунку покупця списуються рублі і протягом двох робочих днів гроші зараховують на рахунок продавцю в турецькому банку.

Вперше SigmaPay запрацювала ще у листопаді минулого року, тоді систему підключили деякі великі турецькі готелі. Зараз оплату починають приймати у кафе та магазинах. 

Нагадаємо, війна в Україні триває майже півтора роки, а кілька європейських банків, включаючи австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit, все ще заробляють гроші в Росії. Хоча банки Єврозони вже сильно скоротили присутність у Росії, але цього замало. Про це заявив керівник наглядового блоку Європейського центробанку Андреа Енріа. Головна фінансова установна Європи зробила явний заклик до кредиторів згорнути усі фіноперації з Росією. Енріа визнав, що європейські банки більше не надають нові кредити в Росії і що їм важко продати активи через тиск з боку Москви, включаючи вимогу схвалення угоди президентом Росії. Тим не менше Енріа наголосив на необхідності подальших дій у банківській ізоляції Росії.

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Теги: Туреччина санкції війна гроші влада рублі росіяни

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