Туреччина заблокувала нову стратегію НАТО щодо Росії

Нова стратегія НАТО містить тисячі сторінок секретних військових документів

Міністри оборони країн НАТО на дводенній зустрічі в Брюсселі не змогли узгодити нову стратегію щодо Росії. Генсек альянсу Єнс Столтенберг у п'ятницю, 16 червня, повідомив, що учасникам зустрічі вдалося тільки «зблизити свої позиції», передає Reuters.

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Вето наклала Туреччина, повідомляє агентство з посиланням на високопоставленого дипломата Альянсу, чиє ім'я не називають. За його словами, Анкара виявилася незадоволеною документом через «географічні розбіжності», зокрема ті, що стосуються Кіпру. Північна частина острова з 1974 року називає себе «Турецькою Республікою Північного Кіпру», проте її не визнає як незалежну державу жодна країна, крім Туреччини.

За даними з того ж джерела, США сподіваються, що Туреччина все ж зніме свої заперечення, і тоді нову стратегію можна буде ухвалити на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

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Обговорювана зараз нова стратегія НАТО щодо Росії - перша з моменту закінчення «холодної війни». Після неї країни Альянсу протягом трьох десятиліть не вважали РФ ключовою загрозою. Однак повномасштабний напад РФ на Україну змусив їх змінити свою точку зору.

Стратегія, як пише Reuters, містить «тисячі сторінок секретних військових документів», у яких прописано, як Альянс реагуватиме на ймовірну агресію з боку Росії.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» ексзаступник глави Адміністрації президента (2014 – 2015 рр.), посол України у США (2015 – 2019 рр.) Валерій Чалий розповів, що НАТО змінює стратегію «стримування шляхом удару у відповідь» на концепцію «стримування шляхом недопущення».