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Загроза диверсій РФ. НАТО відкрило центр захисту морської інфраструктури

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Загроза диверсій РФ. НАТО відкрило центр захисту морської інфраструктури
Альянс зосередяться на захисті трубопроводів на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази-диверсанти
фото: Shutterstock

Російські кораблі активно картографують критично важливу підводну інфраструктуру Альянсу

Учора, 16 червня, НАТО відкрило новий центр захисту морської інфраструктури, зокрема підводних трубопроводів і кабелів на тлі загрози російських атак на критично важливі об'єкти енергетики та інтернету у водах навколо Європи. Про це повідомляє AP.

Як зазначається, новий центр розташований у британському Нортвуді на північному заході Лондона. Спеціальний осередок, який займається цією проблемою, очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн.

«Загроза розвивається. Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру», – заявив він.

Вірманн побоюється, що РФ може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру у спробі «порушити життя на Заході».

Новий центр і члени Альянсу зосередяться на зонах підвищеного ризику, як-от трубопроводах на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази-диверсанти, а також протидії шпигунській діяльності щодо них.

Як пише видання, про підводну безпеку європейські держави активно заговорили після диверсії на російських газопроводах «Північні потоки» в Балтійському морі у вересні 2022 року. Досі триває розслідування фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, щодо того, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі.

Нагадаємо, 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що «у Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО», і вона не збирається її скорочувати. «Хрін їм», – заявив диктатор, а також пригрозив атакувати країни НАТО за допомогу Україні.

До слова, за даними Bloomberg і Reuters, Єнса Столтенберга попросять залишитися на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. За цей час союзники сподіваються дійти згоди щодо кандидатури наступника.

Теги: НАТО росія море

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