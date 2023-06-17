Загроза диверсій РФ. НАТО відкрило центр захисту морської інфраструктури

Альянс зосередяться на захисті трубопроводів на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази-диверсанти

Російські кораблі активно картографують критично важливу підводну інфраструктуру Альянсу

Учора, 16 червня, НАТО відкрило новий центр захисту морської інфраструктури, зокрема підводних трубопроводів і кабелів на тлі загрози російських атак на критично важливі об'єкти енергетики та інтернету у водах навколо Європи. Про це повідомляє AP.

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Як зазначається, новий центр розташований у британському Нортвуді на північному заході Лондона. Спеціальний осередок, який займається цією проблемою, очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн.

«Загроза розвивається. Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру», – заявив він.

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Вірманн побоюється, що РФ може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру у спробі «порушити життя на Заході».

Новий центр і члени Альянсу зосередяться на зонах підвищеного ризику, як-от трубопроводах на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази-диверсанти, а також протидії шпигунській діяльності щодо них.

Як пише видання, про підводну безпеку європейські держави активно заговорили після диверсії на російських газопроводах «Північні потоки» в Балтійському морі у вересні 2022 року. Досі триває розслідування фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, щодо того, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі.

Нагадаємо, 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що «у Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО», і вона не збирається її скорочувати. «Хрін їм», – заявив диктатор, а також пригрозив атакувати країни НАТО за допомогу Україні.

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До слова, за даними Bloomberg і Reuters, Єнса Столтенберга попросять залишитися на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. За цей час союзники сподіваються дійти згоди щодо кандидатури наступника.