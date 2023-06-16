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Резніков анонсував новий формат відносин України з НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Резніков анонсував новий формат відносин України з НАТО
Олексій Резніков
фото: slovoidilo.ua

Імовірно, вчора відбулося останнє засідання Комісії Україна-НАТО

Україна та НАТО замінять свій нинішній формат зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на липневому саміті у Вільнюсі або після нього. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після засідання Комісії НАТО-Україна, повідомляє «Укрінформ».

«Як юрист, я не люблю робити прогнози, але можу пророкувати: це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і я маю серйозну надію, що воно було останнім. Наступна зустріч міністрів оборони від України й НАТО, маю надію, у Вільнюсі або відразу після (саміту у Вільнюсі – «Главком») – це вже буде Рада Україна-НАТО. Це новий рівень стосунків, новий та вищий рівень взаємодії, коли Україна, хоча ще й не член НАТО, але вже на рівних перебуватиме у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях, з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах. Тож, наступним буде вже засідання Ради Україна НАТО, із більшими можливостями», – анонсував Резніков.

Він нагадав, що 2016 року відбулося останнє засідання Комісії Україна-НАТО. Пізніше цей формат був заблокований через вето від Угорщини. Учора, 15 червня, вперше після 2016 року відбулося засідання цієї Комісії на рівні міністрів оборони.

«Це була можливість донести наше бачення. Звісно, ми говорили про нашу заявку на членство в НАТО, про Вільнюс, про очікування, про посилення наших спроможностей. Головне, що дуже надихає і є важливим, – від ранку, від зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, ми вже говорили про майбутнє. Ми говорили про майбутні сили, про розвиток спроможностей українських сил оборони навіть після того, як ми переможемо», – розповів Резніков.

За його словами, під час зустрічі був досягнутий значний прогрес, зокрема, у перспективі навчання українських військових польотам на винищувачах F-16, а також у межах «танкової коаліції», країнами-лідерами якої є Польща та Німеччина. Так, Польща визначила, як буде організований технічний хаб з обслуговування та ремонту танків Leopard.

Ще одним досягнення цієї Комісії Україна-НАТО стала ініціатива Естонії й Люксембургу зі створення в ІТ-коаліції, яка підвищить спроможності України в питаннях кіберзахисту.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час зустрічі у форматі «Раймштайн» домовився створити ще одну «коаліцію» союзників України, а саме «IT-коаліцію».

Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі  «Рамштайн». Він зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

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Теги: Україна Олексій Резніков НАТО

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