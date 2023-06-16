Резніков анонсував новий формат відносин України з НАТО

Імовірно, вчора відбулося останнє засідання Комісії Україна-НАТО

Україна та НАТО замінять свій нинішній формат зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на липневому саміті у Вільнюсі або після нього. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після засідання Комісії НАТО-Україна, повідомляє «Укрінформ».

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«Як юрист, я не люблю робити прогнози, але можу пророкувати: це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і я маю серйозну надію, що воно було останнім. Наступна зустріч міністрів оборони від України й НАТО, маю надію, у Вільнюсі або відразу після (саміту у Вільнюсі – «Главком») – це вже буде Рада Україна-НАТО. Це новий рівень стосунків, новий та вищий рівень взаємодії, коли Україна, хоча ще й не член НАТО, але вже на рівних перебуватиме у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях, з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах. Тож, наступним буде вже засідання Ради Україна НАТО, із більшими можливостями», – анонсував Резніков.

Він нагадав, що 2016 року відбулося останнє засідання Комісії Україна-НАТО. Пізніше цей формат був заблокований через вето від Угорщини. Учора, 15 червня, вперше після 2016 року відбулося засідання цієї Комісії на рівні міністрів оборони.

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«Це була можливість донести наше бачення. Звісно, ми говорили про нашу заявку на членство в НАТО, про Вільнюс, про очікування, про посилення наших спроможностей. Головне, що дуже надихає і є важливим, – від ранку, від зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, ми вже говорили про майбутнє. Ми говорили про майбутні сили, про розвиток спроможностей українських сил оборони навіть після того, як ми переможемо», – розповів Резніков.

За його словами, під час зустрічі був досягнутий значний прогрес, зокрема, у перспективі навчання українських військових польотам на винищувачах F-16, а також у межах «танкової коаліції», країнами-лідерами якої є Польща та Німеччина. Так, Польща визначила, як буде організований технічний хаб з обслуговування та ремонту танків Leopard.

Ще одним досягнення цієї Комісії Україна-НАТО стала ініціатива Естонії й Люксембургу зі створення в ІТ-коаліції, яка підвищить спроможності України в питаннях кіберзахисту.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час зустрічі у форматі «Раймштайн» домовився створити ще одну «коаліцію» союзників України, а саме «IT-коаліцію».

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Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Він зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.