Валерій Чалий розповів, як НАТО змінює стратегію через напад Росії на Україну

«У протистоянні України з РФ залишиться живим тільки один»

НАТО змінює стратегію «стримування шляхом удару у відповідь» на концепцію «стримування шляхом недопущення». Тобто якщо раніше говорили, що коли Росія вторгнеться до країн Балтії або Польщі, то за 48 годин будуть ухвалені рішення, а за 72 години зайде допомога, тепер НАТО каже про те, що цих 72 годин немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник глави Адміністрації президента (2014 – 2015 рр.), посол України у США (2015 – 2019 рр.) Валерій Чалий.

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«А нам досі пропонують, по суті, реагувати, коли вже є вторгнення. Тому нам слід змінити цю ідеологію. Україна має перейти у формат недопущення будь-якої спроби агресії у майбутньому», – розповів Чалий.

Протистояння України з Росією стало «екзистенційним викликом» не тільки для України, а й для Росії, стверджує Чалий.

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«Тобто кожна країна сприймає результати цього протистояння як у відомому сіквелі «Горець»: «залишиться живим тільки один». І це багато чого пояснює. Тому ця війна не закінчиться ані цього року, ані наступного. Вона просто може набути нових масштабів та інтенсивності», – наголосив він.

Зараз основний супротивник або конкурент НАТО – Китай, про що свідчать їхні скореговані під час війни документи. Росія розглядається тільки як інструмент. Вони не готові розглядати фрагментацію Росії, яка має ядерну зброю. Вони не бачать, як можна буде забезпечити стабільність за умови появи мільйонів біженців, які тікатимуть з Росії до Європи. Вони не хочуть такого сценарію.

Нагадаємо, що раніше західні ЗМІ повідомляли, що країни-члени НАТО незабаром повинні затвердити секретний план протидії військам Росії у разі початку повномасштабної війни. Зазначається, що підготовка великомасштабного плану позначає фундаментальне зрушення у позиції Альянсу – в НАТО не готували таких документів з часів Холодної війни. Це пов'язано з тим, що в останні роки країни-члени вели лише локальні війни в Іраку та Афганістані. Крім того, вони вважали, що «пострадянська Росія більше не становить екзистенційної загрози». Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Альянс змінив свою позицію. Очікується, що план оборони буде ухвалено на Вільнюському саміті, який заплановано на липень.