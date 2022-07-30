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Байден знову йде на карантин

Дзвенислава Карплюк
30 липня, 22:47 glavcom.ua
Байден знову йде на карантин

У президента США знову виявили Covid-19 після серії негативних тестів

Сьогодні у президента США Джо Байдена тест показав позитивний результат на Covid-19. До цього кілька днів поспіль його тести показували негативний результат. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Повідомляється, що у невеликого відсотка пацієнтів, які приймають препарат Paxlovid, спостерігається так званий «рикошет» Covid-позитивності. Тому Байдену та його оточенню робили регулярні тести.

«Після негативного результату у вівторок ввечері, в середу вранці, в четвер вранці і в п'ятницю вранці, президент показав позитивну реакцію вранці в суботу в тесті на антиген. У президента не було повторної появи симптомів, і він продовжує відчувати себе досить добре», – йдеться у висновку лікаря Кевіна О'Коннора.

В даному випадку немає причин для того, щоб Байден знову почав приймати паксловід, але медики продовжать спостереження, і пацієнт залишиться на ізоляції.

Сам Байден в Twitter прокоментував свій стан.

«Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на Covid-19. Це відбувається з меншістю пацієнтів. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватися для безпеки мого оточення», – зазначив він.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден захворів на коронавірус.

Також раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.

Теги: США Джозеф Байден коронавірус

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