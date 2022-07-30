Байден знову йде на карантин

У президента США знову виявили Covid-19 після серії негативних тестів

Сьогодні у президента США Джо Байдена тест показав позитивний результат на Covid-19. До цього кілька днів поспіль його тести показували негативний результат. Про це повідомляється на сайті Білого дому.



Повідомляється, що у невеликого відсотка пацієнтів, які приймають препарат Paxlovid, спостерігається так званий «рикошет» Covid-позитивності. Тому Байдену та його оточенню робили регулярні тести.

«Після негативного результату у вівторок ввечері, в середу вранці, в четвер вранці і в п'ятницю вранці, президент показав позитивну реакцію вранці в суботу в тесті на антиген. У президента не було повторної появи симптомів, і він продовжує відчувати себе досить добре», – йдеться у висновку лікаря Кевіна О'Коннора.

В даному випадку немає причин для того, щоб Байден знову почав приймати паксловід, але медики продовжать спостереження, і пацієнт залишиться на ізоляції.

Сам Байден в Twitter прокоментував свій стан.

«Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на Covid-19. Це відбувається з меншістю пацієнтів. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватися для безпеки мого оточення», – зазначив він.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден захворів на коронавірус.

Також раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.