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У Білому домі позитивно відреагували на ордер Путіну

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У Білому домі позитивно відреагували на ордер Путіну
фото: ua.interfax.com.ua

Президент США Джо Байден заявив, що вважає виправданим ордер на арешт Путіна

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення суду в Гаазі про видання ордеру Путіну є «дуже сильною позицією». Про це повідомляє The New York Times.

«Путін явно вчинив військові злочини», – підкреслив Джо Байден

Крім того, у США не сумніваються, що дії Росії в Україні можна кваліфікувати як воєнні злочини. Про це йдеться в заяві речниці Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Ватсон, повідомляє Укрінформ.

«Немає жодних сумнівів, що Росія вчиняє воєнні злочини та звірства в Україні, і ми чітко заявили, що винні мають бути притягнуті до відповідальності», – наголошує речниця.

Крім того, Едрієн Ватсон зазначає, що прокурор Міжнародного кримінального суду є незалежною особою, і він ухвалює судові рішення на підставі наявних у нього доказів. 

«Ми підтримуємо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини», – зауважують у документі.

До слова, глава Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі запевнила у підтримці України. Велика Британія також позитивно схвалює видання Міжнародним кримінальним судом ордера про затримання Путіна. «Сьогоднішня заява Міжнародного кримінального суду є важливим кроком для забезпечення притягнення винних до відповідальності», – заявив  заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі.

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав Путіну ордер про арешт через підозру у викраденні дітей з тимчасово окупованих територій України.

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Теги: росія США арешт прокурор Велика Британія

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