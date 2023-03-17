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У Держдумі хочуть визнати суд у Гаазі екстремістською організацією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Держдумі хочуть визнати суд у Гаазі екстремістською організацією
фото: з відкритих джерел

Депутат Держдуми в оригінальний спосіб вирішив «покарати» суд у Гаазі за те, що він видав ордер на арешт Путіна 

Член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв запропонував визнати Міжнародний кримінальний суд  у Гаазі екстремістською організацією. Про це він заявив РосЗМІ.

На думку депутата, ухвалене стосовно російського лідера рішення є політичним замовленням. «Це ніякий не суд. Це афілійована міжнародна організація, яка відпрацьовує конкретне політичне замовлення», –  сказав він.

Раніше Міжнародний кримінальний суд  видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та   уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Нагадаємо,міжнародний трибунал стає все ближчим до російського президента Володимира Путіна. Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на його арешт у зв’язку із ситуацією в Україні. Президенту Росії та    уповноваженій президента РФ у справах дітей Марії Львовій-Бєловій інкримінують участь у скоєнні воєнного злочину, а саме «незаконній депортації населення та незаконному переміщенні населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям».

Глашатай російського МЗС Марія Захарова прогнозовано відреагувала: за її словами, ордер не матиме жодного значення для Росії, а рішення Гаазького суду є для Москви «юридично нікчемними», бо вона не є учасником Римського статуту. 

Раніше повідомлялося, що зросла кількість країн, що підтримують спецтрибунал для Путіна.

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Теги: арешт населення трибунал

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