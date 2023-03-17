Чи може суд Гааги розглядати справу проти Путіна без його арешту: роз’яснення спікера

Україна може вимагати арешт Путіна, якщо він перебуватиме на території країн-підписантів Римського статуту

Міжнародний кримінальний суд (МКС) не проводитиме засідання у справі російського диктатора Володимира Путіна, доки його не заарештують. Про це заявив спікер суду Ель Абдалла в ефірі телемарафону.

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«Ми не можемо проводити слухання за відсутності людини (Путіна - ред.). Тому, доки вона не буде заарештована, ми не можемо проводити заочні засідання суду. Ми намагатимемося вирішувати цю справу за рахунок співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення», – зазначив він.

При цьому спікер додав, що ордер дає можливість Україні вимагати провести арешт Путіна, якщо він перебуватиме на території країн-підписантів Римського статуту.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із Путіним. За його словами, за межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду.

Також Костін зазначив, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.