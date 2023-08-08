У Червоне море прибули понад три тисячі військових США: причина

Вашингтон посилює свої військові потужності на Близькому Сході у відповідь на захоплення торгових судів Іраном

У Червоне море прибули понад три тисячі морських піхотинців та моряків США на борту десантних кораблів USS Bataan та USS Carter Hall. Такі заходи здійснюються з метою захисту комерційних судів від можливого нападу з боку Ірану. Про це повідомило Центральне командування військово-морських сил США.

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Зазначається, що американські підрозділи Bataan ARG і 26th MEU доставляють до регіону додаткові авіаційні та військово-морські засоби, а також військовослужбовців ВМС США задля «великої гнучкості і морських можливостей 5-го флоту США».

У відомстві додали, що район операцій 5-го флоту охоплює приблизно 2,5 мільйона квадратних миль водного простору і включає Аравійську затоку, Оманську затоку, Червоне море, частини Індійського океану і три критичні точки в Ормузькій протоці, Суецькому каналі та протоці Баб аль-Мандеб.

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Десантний корабель може нести понад 20 вертольотів та літаків, у тому числі конвертоплани MV-22 Osprey та штурмовики AV-8B Harrier, а також кілька десантних катерів. А десантний корабель USS Carter Hall також підтримує ведення операцій для різних гелікоптерів, тактичних транспортних засобів та десантних катерів.

Як пише The Hill, представник 5-го флоту США, командир Тім Гокінс заявив, що названі підрозділи надають «значної оперативної гнучкості та потужності, оскільки ми працюємо разом з міжнародними партнерами для стримування дестабілізаційної діяльності та деескалації регіональної напруженості, викликаної переслідуваннями Іраном і захопленням торгових судів на початку цього року».

Нагадаємо, у квітні іранський командувач ВМС Шахрам Ірані оголосив, що підводне судно США увійшло у територіальні води Ірану, але іранський підводний човен Fateh виявив його та здійснив маневри, щоб змусити його спливти, коли він проходив через Ормузьку протоку.

Своєю чергою, 5-й флот ВМС США, який базується у Бахрейні, заперечив цю заяву й назвав її іранською дезінформацією.