Коли почнуться переговори зі США щодо гарантій безпеки? Банкова відповіла

Безпекові гарантії від Вашингтона передбачатимуть оборонну та фінансову підтримку Києва, а також санкції й покарання агресора

Наступного тижня Україна та США почнуть переговори щодо угоди про гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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«Україна розпочне перемовини із США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій вже наступного тижня. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки», – пояснив посадовець.

За його словами, результатом роботи міжнародної робочої групи, яку він очолює разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном, вже стала спільна декларація, ухвалена керівниками держав «Великої сімки» й України у Вільнюсі.

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«До цієї Декларації вже приєдналися більше десятка інших країн, і майже кожного тижня приєднуються нові держави. З учасниками Декларації Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки. Зараз ми працюємо над двосторонніми угодами з кожним з цих партнерів», – розповів Єрмак.

Глава Офісу президента також зазначив, що безпекові гарантії від США передбачатимуть конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать здатність України перемагати зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

«Це будуть чітко описані формати та механізми підтримки. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання агресора», – додав чиновник.

Нагадаємо, Європейська служба зовнішніх справ, яка є зовнішньополітичним органом Євросоюзу, розробила проєкт плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною у сфері безпеки.

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До слова, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України. Згодом до гарантій безпеки приєдналися Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Як повідомлялося, 25 липня Румунія приєдналася до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.