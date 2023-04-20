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Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
Іранська субмарина помітила американську і наказала їй піднятись на поверхню
фото:www.straitstimes.com

Іранська субмарина «Фатех» змусила американський підводний човен спливти на поверхню у Ормузькій протоці

Іранський підводний човен «Фатех» змусив атомний підводний човен ВМС США «Флорида» спливти на поверхню в Ормузькій протоці, заявив командувач іранськими ВМС віце-адмірал Шахрам Ірані. Про це пише іранська агенція Tasnim.

«Цей підводний човен наближався до Ормузької протоки в повній тиші і під водою, що було помічено іранською субмариною «Фатех», яка змусила американський підводний човен спливти на поверхню», – сказав військовий, додавши, що після цього «Флорида» була змушена змінити свій курс і залишити води протоки з супроводом.

«Фатех» був випущений у 2019 році, важить 600 тонн і оснащений найсучаснішим озброєнням, включаючи торпеди, морські міни та крилаті ракети, які можна запускати з підводного положення. Він також може працювати на глибині понад 200 метрів нижче рівня моря протягом 35 днів.

У грудні 2022 року Тегеран провів військові навчання в Перській затоці в акваторії Ормузької протоки біля берегів ОАЕ та Ірану. Заступник командувача армії Ісламської Республіки Іран Хабібулла Саярі заявляв, що в навчаннях взяли участь піхотні, бронетанкові підрозділи, ВПС та ВМС Ірану, а також активно застосовувалися БПЛА.

Нагадаємо, Із бойового складу ВМФ Росії виведено важкий атомний підводний човен «Дмитро Донський», який є найбільшим у світі з водотоннажності. На човен чекає утилізація на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту з індексом 941. Підводний човен «Дмитро Донський» був включений до бойового складу флоту у 1980 році в рамках проєкту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі – 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

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Теги: навчання Флорида військові військові навчання санкції

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