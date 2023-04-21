Американське судно у водах Ірану: США відповіли на звинувачення

За словами командира п'ятого флоту США, американський підводний човен не проходив через Ормузьку протоку ні сьогодні, ні останнім часом

Іран заявив, що його вісйьково-морські сили (ВМС) змусили американський підводний човен піднятися на поверхню, коли він увійшов до Перської затоки. У відповідь ВМС США назвали це дезінформацією. Про це повідомляє Reuters.

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Іранський командувач ВМС Шахрам Ірані оголосив у четвер, що підводне судно США увійшло у територіальні води Ірану, але іранський підводний човен Fateh виявив його та здійснив маневри, щоб змусити його спливти, коли він проходив через Ормузьку протоку.

Своєю чергою, п’ятий флот ВМС США, який базується у Бахрейні, заперечив цю заяву й назвав її іранською дезінформацією.

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За словами командира п’ятого флоту Тімоті Хокінса, американський підводний човен не проходив через Ормузьку протоку ні сьогодні, ні останнім часом, і ця заява є додатковою іранською дезінформацією, яка не сприяє регіональній морській безпеці та стабільності.

Як зазначається, цей інцидент став ще одним напруженим моментом у відносинах між Іраном та США, які дедалі більше загострюються через ядерну угоду та санкції проти Ірану. Обидві сторони заявляють про свої права на Перську затоку та мають суперечки щодо питання контролю над цим регіоном.

Нагадаємо, що США 19 квітня оголосили про санкції щодо однієї фізичної особи та шести компаній, що базуються в Ірані, Китаї та Малайзії у зв'язку поставками Тегерану в обхід чинних обмежень електронних компонентів для військових програм, включаючи виробництво дронів.