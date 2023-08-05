Байден підпише указ про обмеження технологічних інвестиції США в Китай

Указ обмежить інвестиції американських приватних і венчурних компаній у КНР в сферах напівпровідників, квантових обчислень та штучного інтелекту

Наступного тижня президент США Джо Байден підпише указ, спрямований на перевірку та обмеження вихідних інвестицій у «чутливі технології» Китаю. Про це повідомляє Reuters.

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Ця рішуча дія Білого дому має на меті заборонити американському капіталовкладенню підтримувати розвиток технологій, які стимулюють військову модернізацію Китаю, оскільки це може потенційно підірвати національну безпеку США.

Очікується, що указ обмежить інвестиції американських приватних і венчурних компаній у КНР в сферах напівпровідників, квантових обчислень та штучного інтелекту. Деякі транзакції будуть заборонені повністю.

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«У нас є заборона на експорт технології. У нас є обмеження на вхідні інвестиції. Це допоможе запобігти фінансуванню та дозволить уряду контролювати потоки капіталу», - зазначив Корделл Халл, колишній чиновник Міністерства торгівлі США.

Раніше повідомлялося, що посольства Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки в Вашингтоні здійснили першу зустріч високого рівня за понад рік між високопоставленими чиновниками з питань двосторонніх оборонних відносин.

Нагадаємо, американо-китайські відносини загострилися після того, як США збили над своєю територією китайський аеростат у лютому 2023 року. Подальше охолодження відносин між двома країнами відбулося після зустрічі в США спікера палати представників американського конгресу Кевіна Маккарті з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

У Вашингтоні вважають, що внаслідок червневого візиту Блінкена до Пекіна сторонам вдалося досягти деякого прогресу у двосторонніх відносинах. Зазначимо, що Блінкен вирушив до Піднебесної, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні. Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії.