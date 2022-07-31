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У Гватемалі обстріляли кортеж президента, є поранені

Дзвенислава Карплюк
31 липня, 01:56 glavcom.ua
У Гватемалі обстріляли кортеж президента, є поранені
Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї
фото: t.me/kyivoda

Інцидент стався у муніципалітеті Хакальтенанго, неподалік кордону з Мексикою

У департаменті Уеуетенанго Гватемали скоєно напад з використанням вогнепальної зброї на делегацію президента Алехандро Джамматтеї.
Про це повідомляє  Sonora.

Інцидент стався у муніципалітеті Хакальтенанго, неподалік кордону з Мексикою.

«Військовослужбовці гватемальської армії наказали зупинитися автомобілю, що наближався до них, проте люди, які перебували в його салоні, помітивши військових, почали стріляти, і солдати відкрили вогонь у відповідь», - повідомляє газета Milenio.

Зазначається, що глава держави внаслідок інциденту не постраждав. Військові, які охороняли делегацію, поранили одного з нападників, попередньо ним виявився громадянин Мексики. Частина нападників втекла на територію Мексики, де місцеві військові затримали щонайменше чотирьох гватемальців.

Незадовго до нападу прокуратура Гватемали затримала відомого підприємця, засновника ряду ЗМІ Хосе Рубена Самору за звинуваченням у відмиванні грошей, здирництві і торгівлі впливом.

Пану Джамматтеї 66 років. Він обіймає посаду президента з січня 2020 року. Засновник і лідер партії Вперед.

Нагадаємо, 25 липня Джамматтеї відвідував Україну і побував на деокупованих населених пунктах Київської області, а саме - в Бучі, Ірпені та Бородянці.

Теги: ЗМІ обстріл президент

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