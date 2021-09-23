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    У Гватемалі відбулося виверження вулкана (фото, відео)

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    У Гватемалі відбулося виверження вулкану: можлива евакуація населення - У Гватемалі відбулося виверження вулкана (фото, відео)
    У Гватемалі відбулося виверження вулкану: можлива евакуація населення
    Фото: JoelzoCalvo Sotelo @lechuzeta

    Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території республіки

    У Гватемалі відбулося виверження найактивнішого вулкана Центральної Америки Фуего. Лава пройшла близько 6 кілометрів й досягла підніжжя гори. Про це повідомляє видання ABC.

    Відповідно до заяви уряду, хмара, що утворилася внаслідок виверження, може призвести до випадіння попелу в населених пунктах, які розташовані найближче до схилу гори.

    Представники інституту цивільного захисту продовжують спостерігати за розвитком активності вулкану, однак зазначають, що необхідності в евакуації поки що немає.

    Рятувальникам наказали бути обачними у разі виявлення загрози життю населенню.

    Теги: вулкан Twitter
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    У Гватемалі відбулося виверження вулкана (фото, відео)