Президент України вперше поговорив з гватемальським колегою

«Радий бути першим президентом України, хто встановив контакт із колегою з Гватемали. Подякував Алехандро Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в ОАД», – написав президент України.

I am pleased to be the first President to make contact with colleague. Grateful to @DrGiammattei for the principled position on Russian aggression, support in the UN, introduction of sanctions and depriving Russia of the observer status in the #OAS.