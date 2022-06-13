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    Політика

    Президент України вперше поговорив з гватемальським колегою

    Зеленський провів розмову із президентом Гватемали - Президент України вперше поговорив з гватемальським колегою
    Зеленський провів розмову із президентом Гватемали
    фото: кадр з відео

    Зеленський подякував президенту Гватемали за принципову позицію щодо російської агресії

    Президент Володимир Зеленський поспілкувався з колегою із Гватемали Алехандром Джамматтеї. Він вдячний за його підтримку України. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

    Зеленський подякував президенту Гватемали Алехандро Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в ОАД.

    «Радий бути першим президентом України, хто встановив контакт із колегою з Гватемали. Подякував Алехандро Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в ОАД», – написав президент України.

    Раніше в Офісі президента озвучили обсяг озброєння, який Україні потрібен від Заходу, щоб протистояти російським військам.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент України вперше поговорив з гватемальським колегою