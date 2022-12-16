У ПАР невідомі намагалися вбити гендиректора «Російського дому»

У руках потерпілого вибухнув пакунок від невідомого відправника

Гендиректор «Російського дому» у Південно-Африканській республіці Дмитро Ситий отримав посилку з вибухівкою від невідомого відправника. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на голову поліції республіки Б'єнвеню Зокуе.

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«Йому надходило багато погроз», – заявив голова поліції.

Посилка з вибухівкою від невідомого відправника, доставлена Ситому, здетонувала.

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У МЗС Росії підтвердили замах і додали, що зараз гендиректор у важкому стані перебуває в шпиталі.

Нагадаємо, 16 грудня зранку держава-терористка завдала масованого ракетного удару по всій території України.

За повідомленням генерала Залужного, Росія випустила по Україні 76 ракет, з яких 60 вдалося збити.

Масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.

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