У ПАР невідомі намагалися вбити гендиректора «Російського дому»
У руках потерпілого вибухнув пакунок від невідомого відправника
Гендиректор «Російського дому» у Південно-Африканській республіці Дмитро Ситий отримав посилку з вибухівкою від невідомого відправника. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на голову поліції республіки Б'єнвеню Зокуе.
«Йому надходило багато погроз», – заявив голова поліції.
Посилка з вибухівкою від невідомого відправника, доставлена Ситому, здетонувала.
У МЗС Росії підтвердили замах і додали, що зараз гендиректор у важкому стані перебуває в шпиталі.
Нагадаємо, 16 грудня зранку держава-терористка завдала масованого ракетного удару по всій території України.
За повідомленням генерала Залужного, Росія випустила по Україні 76 ракет, з яких 60 вдалося збити.
Масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.
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