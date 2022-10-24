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У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
Ведучий RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей
фото з відкритих джерел

Путінська пропагандистка злякалася міжнародного скандалу і відреагувала на заклик вбивати українських дітей

Кремлівський пропагандистський телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його закликів топити і спалювати українських дітей. Про це заявила голова RT Маргарита Симоньян, яка сама неодноразово в прямому етері виправдовувала агресію стосовно мирного населення України. 

У своєму телеграм-каналі Симоньян назвала висловлювання свого колеги Красовського «диким та огидним». 

У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей фото 1

Реакція Симоньян з’явилася після того, як цей скандал вийшов за межі Росії. Про інтерв‘ю Красовського вже говорять і в Європі, і в США. Оскільки це прямий заклик до геноциду, то є привід заборонити у всьому світі RT.

Нагадаємо, російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, вони б жили, як у Франції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today через розпалювання геноциду.

Теги: пропагандист пропаганда війна діти Україна росія геноцид

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