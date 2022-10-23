«Заборонити RT у світі»: Кулеба різко звернувся до урядів усіх країн
Пропагандист RT пропонує топити українських дітей
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today через розпалювання геноциду. Про це міністр написав у Телеграмі.
До відома, директор мовлення телеканалу Антон Кузнєцов-Красовський нещодавно закликав топити та спалювати українських дітей.
«Уряди, які ще не заборонили RT, мають переглянути цей уривок. Це те, на чий стороні ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду (за це будемо судити цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!» – написав Кулеба.
Нагадаємо, російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, вони б жили, як у Франції.
Також раніше російське пропагандистське видання «Риа-новости» поширило повідомлення про те, що «київський режим» готує на території своєї країни провокацію. Як ідеться в інформації, українська влада має намір підірвати на території країни так звану бомбу або малопотужний ядерний заряд.
Коментарі — 0