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«Заборонити RT у світі»: Кулеба різко звернувся до урядів усіх країн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Заборонити RT у світі»: Кулеба різко звернувся до урядів усіх країн
Канал Russia Today розпалює геноцид
фото: з відкритих джерел

Пропагандист RT пропонує топити українських дітей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today через розпалювання геноциду. Про це міністр написав у Телеграмі.

До відома, директор мовлення телеканалу Антон Кузнєцов-Красовський нещодавно закликав топити та спалювати українських дітей.

«Уряди, які ще не заборонили RT, мають переглянути цей уривок. Це те, на чий стороні ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду (за це будемо судити цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!» – написав Кулеба.

Нагадаємо, російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, вони б жили, як у Франції.

Також раніше російське пропагандистське видання «Риа-новости» поширило повідомлення про те, що «київський режим» готує на території своєї країни провокацію. Як ідеться в інформації, українська влада має намір підірвати на території країни так звану бомбу або малопотужний ядерний заряд.

Теги: влада міністр пропагандист Україна Дмитро Кулеба

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